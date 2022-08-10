Мне не терпится увидеть свою дочь, – муж Свитолиной готовится впервые стать отцом

Звездные супруги Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса ожидают первенца. Осенью у пары родится дочь.

Монфис: Надеюсь, я буду классным папой

Муж Свитолиной вышел во второй круг Мастерса в Монреале. Он рассказал об отпуске с Элиной.

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"Всегда нужно пытаться сделать плохую ситуацию хорошей. Я провел три замечательных месяца с женой. Было непросто, потому что в Европе очень жарко, поэтому ей было тяжело. Но я был рядом, и мы отлично проводили время. Она почти заставила меня забыть о туре. У нас будут дети, и мне это понравилось. Я проводил время с женой, Жо Тсонга и его детьми", – сказал Монфис.

По словам теннисиста, возвращаться в тур ему было не просто. Он признался, что не хотел покидать свой дом.

В скором времени у меня будет новая жизнь. Мне не терпится увидеть свою дочь. Надеюсь, я буду классным папой. Уж столько хочется с ней сделать. Ждать осталось всего несколько недель, так что отцу нужно выиграть еще пару матчей и готовиться к ее рождению в октябре,

– отметил Гаэль.

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