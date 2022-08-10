Мне не терпится увидеть свою дочь, – муж Свитолиной готовится впервые стать отцом
Источник:TennisChannel
Звездные супруги Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса ожидают первенца. Осенью у пары родится дочь.
Монфис: Надеюсь, я буду классным папой
Муж Свитолиной вышел во второй круг Мастерса в Монреале. Он рассказал об отпуске с Элиной.
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"Всегда нужно пытаться сделать плохую ситуацию хорошей. Я провел три замечательных месяца с женой. Было непросто, потому что в Европе очень жарко, поэтому ей было тяжело. Но я был рядом, и мы отлично проводили время. Она почти заставила меня забыть о туре. У нас будут дети, и мне это понравилось. Я проводил время с женой, Жо Тсонга и его детьми", – сказал Монфис.
По словам теннисиста, возвращаться в тур ему было не просто. Он признался, что не хотел покидать свой дом.
В скором времени у меня будет новая жизнь. Мне не терпится увидеть свою дочь. Надеюсь, я буду классным папой. Уж столько хочется с ней сделать. Ждать осталось всего несколько недель, так что отцу нужно выиграть еще пару матчей и готовиться к ее рождению в октябре,
– отметил Гаэль.
Что известно о супругах
- Недавно, 16 июля, пара отмечала первую годовщину своей свадьбы. В своем инстаграмме Элина поделилась счастливыми снимками памятного дня.
- Пока украинская теннисистка взяла паузу в своей карьере. Ранее она сообщала, что испытывает проблемы со спиной, поэтому решила отказаться на некоторое время от выступлений. Однако в мае стало известно, что Свитолина беременна. В октябре супруги ожидают дочь.
- Декретный отпуск Элины достаточно насыщен. Спортсменка активно помогает Украине приблизить победу в войне с россией. В начале июня Элина стала вторым после Шевченко амбассадором платформы UNITED24.