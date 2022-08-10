Монфіс: Сподіваюся, я буду класним татом
Чоловік Світоліної вийшов у друге коло Мастерса в Монреалі. Він розповів про відпустку з Еліною.
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"Завжди потрібно намагатися зробити погану ситуацію гарною. Я провів три чудові місяці з дружиною. Було непросто, бо в Європі дуже спекотно, тож їй було тяжко. Але я був поруч, і ми чудово проводили час. Вона майже змусила мене забути про тур. У нас будуть діти, і мені це сподобалося. Я проводив час з дружиною, з Жо Тсонга та його дітьми", – сказав Монфіс.
За словами тенісиста, повертатися в тур йому було не просто. Він зізнався, що не хотів залишати свій дім.
Незабаром у мене буде нове життя. Мені не терпиться побачити свою доньку. Сподіваюся, я буду класним татом. Вже стільки хочеться з нею зробити. Чекати залишилося лише кілька тижнів, тож батькові потрібно виграти ще пару матчів і готуватися до її народження у жовтні,
– зазначив Гаель.
Що відомо про подружжя
Нещодавно, 16 липня, пара відзначала першу річницю свого весілля. У своєму інстаграмі Еліна поділилася щасливими знімками пам'ятного дня.
Наразі українська тенісистка взяла паузу у своїй кар'єрі. Раніше вона повідомляла, що має проблеми зі спиною, тому вирішила відмовитися на деякий час від виступів. Проте у травні стало відомо, що Світоліна вагітна. У жовтні подружжя очікує на донечку.
Декретна відпустка Еліни досить насичена. Спортсменка активно допомагає Україні наблизити перемогу у війні з росією. На початку червня Еліна стала другим після Шевченка амбасадором платформи UNITED24.