Мировой рекорд и 23 медали: результаты украинских параатлетов на мультиспортивном Евро

В Роттердаме закончился первый в истории мультиспортивный чемпионат Европы среди параатлетов. Украину в нем представляли 38 спортсменов, соревновавшихся в 6 видах спорта.

По итогам исторического турнира украинские спортсмены завоевали 23 медали, из которых семь золотых и по восемь серебряных и бронзовых. Это позволило Украине занять итоговое девятое место в медальном зачете, пишет 24 Канал.

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Украинцы в каждом виде спорта завоевали медали и установили 1 мировой рекорд

Наибольших успехов Украина добилась в дзюдо. Украинцы завоевали сразу 10 медалей, из которых четыре были золотыми. Победителями соревнований стали Наталья Николайчик, Инна Сыч, Анастасия Гарник и Давид Хорава. Благодаря таким результатам Украина триумфовала в медальном зачете в этом виде спорта.

Соревнования по пулевой стрельбе наши спортсмены тоже могут занести в актив. Украина завоевала 5 медалей ("золото" у Андрея Дорошенко и Ирины Щетник) и заняла второе общекомандное место. К тому же Ирина установила новый мировой рекорд. Украинка в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров набрала 252 очка и превзошла предыдущий лучший результат, принадлежавший представительнице Индии Авани Лекхари, на 1.4 балла.

Первую победу в истории Украины одержал дуэт Натальи Коненко и Артема Колинько в боче. Это позволило нашим спортсменам добыть дебютную лицензию на Паралимпиаду-2024.

Пять медалей на Евро-2023 завоевали украинские бадминтонисты (2 "серебра" и 3 "бронзы"), также нашим спортсменам удалось занять два третьих места в соревнованиях по тхэквондо и выиграть одну "бронзу" в стрельбе из лука.

. Всего на соревнованиях Украина завоевала 4 паралимпийских лицензии. Кроме вышеупомянутой победы в боче, также лицензии получили наши стрелки. Андрей Дорошенко смог это сделать в пулевой стрельбе, а Анна-Виктория Шевченко и Василий Наумчук в стрельбе из лука.



Медальный зачет мультиспортивного Евро / скриншот с сайта соревнований