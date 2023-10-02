Пробил среди ног голкиперу: Мудрик забил дебютный гол за Челси в АПЛ – долгожданное видео

В понедельник, 2 октября, Челси гостит в 7-м туре АПЛ-2023/2024 на поле Фулхэма. Михаил Мудрик открыл счет во встрече.

Маурисио Почеттино снова доверил место в старте нашему Михаилу Мудрику. Уже на 18-й минуте матча украинец отблагодарил тренера за доверия, пишет 24 Канал.

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Размочили нули на табло

Левый вингер сборной Украины мастерски обработал грудью передачу с фланга и вторым прикосновением расстрелял владения хозяев.

Мудрик наконец-то размочил ноль в графе забитых голов за лондонский клуб в официальных матчах. Похоже, что план главного тренера "Челси" начинает работать. Недавно Почеттино рассказал, как возвращает уверенность Михаилу через тренировочный процесс.

Михаил открыл счет в поединке против Фулхэма 0:1 после передачи от Колвилла.

Видео гола Мудрика

Напомним, что украинский футболист уже забивал за Челси, но это было еще во время американского турне. Тогда украинец оформил свой гол в ворота Брайтона, закончившегося волевой победой "аристократов" 4:3. Ассистом на Михаила отличился Джексон.

К слову, через две минуты Броя удвоил преимущество "синих" 0:2.

Если Челси, уже шагнувший к победе, удержит ее до финального свистка, то уже будет иметь в своем активе 8 баллов и будет занимать 11-е место в турнирной таблице АПЛ.