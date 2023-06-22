Звезды сборной Украины попали в список спортсменов Минспорта, не приехавших из-за границы

Минспорта обновило список не вернувшихся из-за границы спортсменов, хотя те брали на себя такие обязательства. Не обошлось и без звездных спортсменов.

Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало обновленный перечень людей, нарушивших взятые обязательства по срокам возвращения на территорию Украины по окончании спортивного мероприятия. Среди них есть звезды украинского футбола.

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Игроки сборной Украины по футболу также присутствуют

В новом списке есть игроки национальной команды по футболу. В него попали игрок Челси Михаил Мудрик и футболист Борнмута Илья Забарный, которые зимой 2023 перебрались в АПЛ. Последний при этом был в Украине перед последними матчами сборной.

Также в списке есть Владислав Кулач, который вызывался в сборную, но так и не дебютировал за нее и сейчас является игроком азербайджанского клуба Зиря.

Всего он насчитывает 227 спортсменов, полный список здесь.

. В список по-прежнему не вошел Виктор Цыганков, зимой ставший игроком испанской Жироны, но была информация, что он является основателем благотворительного фонда и выехал из Украины через систему "Путь".