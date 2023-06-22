Міністерство молоді та спорту України опублікувало оновлений перелік людей, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. Серед них є й зірки українського футболу.
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Гравці збірної України з футболу також присутні
У новому списку є гравці національної команди з футболу. До нього потрапили гравець Челсі Михайло Мудрик та футболіст Борнмута Ілля Забарний, які взимку 2023-го перебралися до АПЛ. Останній при цьому був в Україні перед останніми матчами збірної.
Також у списку є Владислав Кулач, який викликався у збірну, але так і не дебютував за неї та зараз є гравцем азербайджанського клубу Зіря.
Всього він нараховує 227 спортсменів, повний перелік тут.