Міністерство молоді та спорту України опублікувало оновлений перелік людей, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивного заходу. Серед них є й зірки українського футболу.

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Гравці збірної України з футболу також присутні

У новому списку є гравці національної команди з футболу. До нього потрапили гравець Челсі Михайло Мудрик та футболіст Борнмута Ілля Забарний, які взимку 2023-го перебралися до АПЛ. Останній при цьому був в Україні перед останніми матчами збірної.

Також у списку є Владислав Кулач, який викликався у збірну, але так і не дебютував за неї та зараз є гравцем азербайджанського клубу Зіря.

Всього він нараховує 227 спортсменів, повний перелік тут.

Зазначимо. До списку, як і раніше, не увійшов Віктор Циганков, який взимку став гравцем іспанської Жирони, але була інформація, що він є засновником благодійного фонду та виїхав з України через систему "Шлях".