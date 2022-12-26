Признание украинских талантов: Мудрик и Трубин попали в сборную вундеркиндов 2022 года
Источник:Foot Mercato
Авторитетный футбольный портал Foot Mercato опубликовал свою версию команды из лучших молодых футболистов в возрасте до 21 года. В сборную вундеркиндов попали два украинских игрока.
Ежегодно редакция Foot Mercato проводит опрос по определению футбольных самородков в возрасте до 21 года. Богатый на события 2022 год подарил футбольному миру немало ярких талантов.
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Два украинца в сборной топ-вундеркиндов
Тем приятнее и ценнее, что в год проведения чемпионата мира в список лучших попали два украинских футболиста.
В сборную вундеркиндов выбрали игроков донецкого Шахтера – вратаря Анатолия Трубина и вингера Михаила Мудрика. Каждый из них получил максимальное количество баллов в своей номинации.
Голкипер "горняков" опередил пять баллов 18-летнего вратаря Челси Габриэля Слонина, который на правах аренды выступает в Чикаго Файр.
А Михаил Мудрик попал в трио атакующего звена, опередив Гонсалу Рамуша из Бенфики и Юсуфа Мукоко из дортмундской Боруссии.
Сборная топ-вундеркиндов / twitter.com/footmercatoСледует отметить, что в список номинантов попали два игрока киевского Динамо – вратарь Руслан Нещерет и защитник Илья Забарный. Но они набрали, соответственно, 1 и 2 балла, уступив своим конкурентам.
Напомним, что в прошлом году Анатолий Трубин занял второе место среди молодых голкиперов в опросе Foot Mercato.