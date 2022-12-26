Признание украинских талантов: Мудрик и Трубин попали в сборную вундеркиндов 2022 года

Авторитетный футбольный портал Foot Mercato опубликовал свою версию команды из лучших молодых футболистов в возрасте до 21 года. В сборную вундеркиндов попали два украинских игрока.

Ежегодно редакция Foot Mercato проводит опрос по определению футбольных самородков в возрасте до 21 года. Богатый на события 2022 год подарил футбольному миру немало ярких талантов.

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Два украинца в сборной топ-вундеркиндов

Тем приятнее и ценнее, что в год проведения чемпионата мира в список лучших попали два украинских футболиста.

В сборную вундеркиндов выбрали игроков донецкого Шахтера – вратаря Анатолия Трубина и вингера Михаила Мудрика. Каждый из них получил максимальное количество баллов в своей номинации.

Голкипер "горняков" опередил пять баллов 18-летнего вратаря Челси Габриэля Слонина, который на правах аренды выступает в Чикаго Файр.

А Михаил Мудрик попал в трио атакующего звена, опередив Гонсалу Рамуша из Бенфики и Юсуфа Мукоко из дортмундской Боруссии.

Сборная топ-вундеркиндов / twitter.com/footmercato

Следует отметить, что в список номинантов попали два игрока киевского Динамо – вратарь Руслан Нещерет и защитник Илья Забарный. Но они набрали, соответственно, 1 и 2 балла, уступив своим конкурентам.

Напомним, что в прошлом году Анатолий Трубин занял второе место среди молодых голкиперов в опросе Foot Mercato.