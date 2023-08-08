Пока что без легендарной 7-ки Шевы: Мудрик получил новый культовый номер в Челси

Произошли некоторые изменения игровых номеров футболистов лондонского Челси. Эти изменения не обошли вниманием нашего Михаила Мудрика, которому достался культовый номер.

В новый сезон Михаил Мудрик входит с новым игровым номером. Лондонское Челси сделало украинца новой десяткой команды.

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В новый сезон с новым легендарным номером

Мудрик будет играть под 10-ю, которую в прошлом сезоне носил американец Кристиан Пулишич. 24-летний нападающий из США 13 июля 2023 года перешел в итальянский Милан.

А вот под прежним номером Мудрика (15-м) теперь будет играть новичок "синих" Николас Джексон, перешедший из испанского Вильярреала. Новобранец лондонского клуба акцентирован на атаку и будет играть на позициях чистого форварда.



Михаил Мудрик – новая десятка Челси / Скриншот с сайта лондонского клуба

Такой выбор номера намекает на то, что в лондонском клубе доверят Мудрику. Ведь не так-то легко получить такой культовый номер, как 10-й.

На предсезонном собрании Мудрик еще играл в контрольных матчах Челси под старым номером, получившим после подписания контакта с "аристократами".

13 августа Мудрик может провести свой первый матч под новым игровым номером. В этот день Челси в первом туре АПЛ-2023/2024 сыграет дома против Ливерпуля.

Скромное начало карьеры Мудрика в Челси