Сезон для меня закончен, – Мудрик рассказал о своем состоянии после травмы головы

В среду, 15 мая, в перенесенном матче 34 тура АПЛ Брайтон на домашней арене принимал Челси. Гости одержали важную победу со счетом 2:1.

Этот результат был омрачен травмой Михаила Мудрика. Еще в первом тайме “синим” пришлось делать вынужденную замену, ведь у украинского вингера врачи заподозрили сотрясение мозга.

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Месседж болельщикам

После финального свистка Маурисио Почеттино заявил, что с футболистом не все в порядке и он пропустит последнюю игру сезона. Тогда медперсонал продолжал проверять состояние Михаила Мудрика.

Уже на следующий день украинский игрок лично прокомментировал свое повреждение. Он в соцсети поблагодарил болельщиков за поддержку и успокоил их, сообщив, что чувствует себя уже лучше.

К сожалению, этот сезон для меня закончен. Спасибо вам всем, спасибо за ваши сообщения. Я чувствую себя лучше, увидимся в следующем сезоне, "синие". Это часть игры, не так ли?

– написал Мудрик.

Отметим, что пока неизвестно, подтвердилось ли сотрясение мозга у футболиста, но последнюю игру сезона он пропустит из-за использования протокола вынужденной замены с подозрением на такую травму. Согласно этому правилу, игрок не может выходить на поле в течение семи дней, а такая замена не входит в слот из пяти разрешенных во время поединка.

. В нынешнем сезоне Михаил Мудрик провел 41 матч за Челси. В его активе 7 забитых голов и 2 результативные передачи.

Напомним, что, несмотря на окончание клубного сезона, Михаил Мудрик еще должен выйти на футбольное поле в составе сборной Украины. "Сине-желтые" выступят на Евро-2024, а перед этим проведут три контрольных поединка. Первый из них состоится уже 3 июня в Нюрнберге против Германии.