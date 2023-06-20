Мудрик присоединился к "молодежке" Украины: вингер Челси может пропустить старт Евро-2023
Источник:УАФ
Молодежная сборная Украины проводит последнюю подготовку к Евро-2023 по футболу. В расположение команды U-21 приехали подопечные Сергея Реброва.
Уже 21 июня молодежная сборная Украины проведет свой первый матч на Евро-2023 в румынском Бухаресте. Соперником команды Руслана Ротаня будет Хорватия.
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Хорошо прихрамывает
В расположение нашей "молодежки" уже прибыли футболисты из главной команды Украины – Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Владислав Ванат и Георгий Судаков.
Правда, Мудрик рискует не сыграть в первом матче чемпионата Европы или даже в целом молодежном турнире. Из-за травмы Михаил не участвовал в матче отбора на Евро-2024 против Мальты, в котором подопечные Сергея Реброва минимально победили соперника благодаря голу с пенальти Виктора Цыганкова.
У вингера лондонского из-за проблем с икроножной мышцей.
На видео УАФ видно, как Михаил прихрамывая забирает свои чемоданы из автобуса. Это неприятный колокольчик для Ротаня.
Мудрик прибыл в сборную Украины U-21: смотрите видео
Мудрик принял участие в двух июньских матчах сборной Реброва - против Германии (3:3) и Северной Македонии (2:3).
Отметим, что из-за повреждения Ротань произвел вынужденную замену. Вместо травмированного хавбека киевского Динамо Николай Михайленко в молодежную сборную прибудет защитник одесского Черноморца Владимир Салюк.
Календарь матчей сборной Украины U-21 в групповом раунде молодежного Евро-2023
- 21 июня. Украина – Хорватия
- 24 июня. Румыния Украина
- 27 июня. Испания – Украина