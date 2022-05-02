Мудрик получил травму накануне отъезда в сборную Украины

Михаил Мудрик принял участие в последнем благотворительном матче Шахтера в Хорватии. Но уже в начале поединка покинул поле.

Пройдет обследование в сборной

Уже на шестой минуте Михаил Мудрик досрочно закончил благотворительный матч против хорватского Хайдука (3:3). Левый вингер Шахтера получил повреждение, пишет 24 канал.

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Футболист покинул поле без помощи клубных медиков и не на носилках.

Пока неизвестно о серьезности травмы Мудрика.

Напомним, что Михаил 2 мая вместе с другими "горняками" отправится в сборную Украины, которая в Словении начинает подготовительный сбор к игре против Шотландии. Уже на месте игрока Шахтера будет ждать обследование.

Вместе с Мудриком в национальную команду отправятся – голкиперы Андрей Пятов, Анатолий Трубин, защитники Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Ефим Конопля и опорник Тарас Степаненко.

Отметим, что Виктор Корниенко уж точно не отправится в Словению. Футболист, который несколько дней назад присоединился к Шахтеру, получил травму.

В первом круге УПЛ Мудрик провел 19 матчей, отличившихся 2 голами и 9 результативными передачами.