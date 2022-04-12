Мудрик покинул Шахтер ради выступлений за Брентфорд в АПЛ, – СМИ

Донецкий Шахтер может попрощаться с одним из талантливейших воспитанников Михаилом Мудриком. Футболист близок к переходу в английский Брентфорд.

Новый вызов в карьере украинца

По сообщениям Игоря Бурбаса, Шахтер и Брентфорд уже согласовали сумму трансфера Михаила Мудрика. На следующий день стало известно, что футболист отправился в расположение английского клуба.

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Уже скоро "пчелы" могут официально объявить о переходе украинца.

Если стороны ударят по рукам, Мудрик сможет тренироваться в футболке Брентфорда. А вот дебютировать в официальном матче за новый клуб только с нового сезона.

Ранее была информация, что на талантливого футболиста "охотятся" многие европейские клубы, среди которых есть лиссабонская Бенфика.

Потенциально новая команда Мудрика занимает 13 в таблице АПЛ, имея в своем активе 36 очков. Напомним, что Бренфорд выступает лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший на Евро-2020 остановку сердца.

Что известно о Михаиле Мудрике