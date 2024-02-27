Мудрик может сменить клубную прописку летом: названы два претендента на украинца

Михаил Мудрик в январе 2023 года перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Этот трансфер стал рекордным в истории украинского футбола.

За год в Англии украинский вингер так и не смог стать стабильным игроком основного состава "синих". В последнее время ситуация с игровым временем для 23-летнего футболиста, к сожалению, только ухудшилась.

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Мудрик все же может оказаться в "красной" части Лондона

Сообщается, что из-за нехватки игровой практики Михаил Мудрик может покинуть Челси уже в следующее трансферное окно. Руководство "синих" рассматривает как аренду, так и полноценный трансфер игрока.

Сейчас более вероятным выглядит именно первый вариант, ведь Челси будет готов продать украинца только при условии возврата инвестированных в него денег.

Несмотря на неудачный период в карьере Михаила Мудрика, в его подписании все еще заинтересованы топ-клубы. Сейчас главными претендентами на трансфер украинца называют два европейских гранда.

Левого вингера сборной Украины хочет подписать лондонский Арсенал, который зимой 2023 года был близок к приобретению Михаила у Шахтера, а также туринский Ювентус.

Отметим, что в обоих этих клубах в следующем сезоне Михаил Мудрик может создать украинский дуэт, ведь за "канониров" играет Александр Зинченко, а "старая синьора" продолжает активно следить за прогрессом полузащитника Шахтера Георгия Судакова и считается одним из главным фаворитов на его подписание.

. Михаил Мудрик в нынешней кампании провел 26 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Следующий матч "синие" сыграют 28 февраля в 1/8 финала Кубка Англии против Лидса. Стартовый свисток прозвучит в 21:30.