Закрутил отношения с фанаткой Челси: Мудрика заподозрили в романе с российской моделью

Если на футбольном поле игра Михаила Мудрика доставляет одно удовольствие, то за его пределами украинец не так приятно удивляет. На просторах интернета заговорили о личной жизни футболиста сборной Украины.

27 ноября в инстаграмме 22-летнего левого вингера лондонского Челси появилось видео из внефутбольной жизни. Михаил полетел на вертолете, чтобы насладиться видом на город с высоты. Мудрик наслаждается красивой жизнью, к которой он пришел путем тяжелого труда и характера, сообщает 24 Канал.

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Новые детали возможных отношений

Все бы ничего, если бы подобными кадрами с вертолета на город не поделилась российская модель и блоггер с 632 тысячами подписчиков в инстаграмме Виолетта Грачева.

Интересно, что раньше Мудрика заподозрили в отношениях с россиянкой. Оба подписаны друг на друга в инстаграмме, а Михаил активно ставит понравившиеся фотографии российской модели.

Футболист Челси даже оставлял комментарий под одной из фотографий Виолетты. Однако после комментариев его украинских поклонников удалил свой комментарий. Но под постами россиянки немало комментариев от украинцев, которые пишут национальные лозунги и выражают свое недовольство выбором Михаила, заявив, что это испортит его жизнь и репутацию.



Мудрик хотел встретиться с россиянкой / Скриншот из инстаграмма модели

Российская модель уже имела отношения с футбольным человеком. Ранее Грачева встречалась с норвежским игроком Маттиасом Норманном, успевшим поиграть в родной стране модели.

Россиянка опровергает слухи, но ее словам никто не верит

Похоже, что девушка живет в Дубае, как отмечено в ее профиле в инстаграмме. Виолетта уже успела опровергнуть слухи о романе с Мудриком и попросила успокоиться раздувающих слухи спортивных журналистов. Однако сам футболист сборной Украины никак не комментирует все, что происходит в его внефутбольной жизни.

Раньше Михаил никогда не раскрывал детали своей личной жизни.

А вот на странице российской модели есть фотография в футболке Челси. Похоже, что Виолетта еще и является болельщицей лондонского клуба, в котором выступает Мудрик.

Странное совпадение всего правда, которую пытаются скрыть?



У Мудрика роман с русской моделью? / Скриншот из соцсетей россиянки

. Мудрик с января 2023 года выступает за Челси, подписав с "синими" контракт до конца июня 2031 года. В футболке лондонского клуба Михаил уже успел сыграть 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал столько же результативных передач.