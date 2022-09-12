Можно уничтожить трибуны, но не мечту, – Ярмоленко стал голосом стадиона в Чернигове

В марте русская армия цинично разрушила стадион футбольного клуба Десна в Чернигове. Арена Десны не подлежит восстановлению.

Ярмоленко: Стадион, сделавший мою детскую мечту реальностью

Украинский хавбек Андрей Ярмоленко стал голосом разрушенного стадиона в Чернигове Он рассказал о судьбе арены в его родном городе.

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"Я Андрей Ярмоленко и сегодня буду говорить за того, кто сам сказать уже не сможет. Это стадион имени Юрия Гагарина. Во время Второй мировой он очень пострадал, но черниговцы отстроили. И именно здесь встречали первого в мире космонавта Гагарина.

В наши дни у Чернигова была арена, готовая принимать матчи самого высокого уровня. А потом началась война. Стадион, сделавший мою детскую мечту реальностью, разнесли фугасными бомбами. Впрочем, можно уничтожить трибуны, но не мечтаю", – сказал Ярмоленко.

Ярмоленко стал голосом стадиона в Чернигове: смотреть видео

Это видео было снято в рамках проекта Postcards From Ukraine, рассказывающего о различных объектах на территории Украины, пострадавших с момента вторжения российских оккупантов. При поддержке USAID была создана общая база, в которую вошли около ста пострадавших объектов.

Ярмоленко начинал свою карьеру именно в черниговской Десне.