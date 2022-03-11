Можно было понять, что он близок с Путиным, – Клопп поддержал санкции против Абрамовича

Российский бизнесмен Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании. Попадание миллиардера в санкционный список останавливает попытку продажи им футбольного клуба Челси.

Клопп: То, что сделало правление Великобритании, было верным

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал санкции на Романа Абрамовича. Он поддержал соответствующее решение Великобритании.

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"Томас Тухель и я знаем друг друга, но мы не слишком близки, чтобы общаться вне игры или в другие моменты. Он, игроки и все работники Челси не несут ответственности за происходящее вокруг их.

Только один человек действительно виноват – это Владимир Путин. Я не знаю о роли Романа Абрамовича в этом, но с годами можно было понять, что он очень близок с президентом РФ", – сказал Клопп.

Я думаю, то, что сделало правление Великобритании, было верным. Но, чтобы быть на 100% честным, это не круто для людей в Челси и болельщиков. Я это понимаю, но действия правительства были логичны,

– подчеркнул наставник Ливерпуля.

Лондонскому клубу запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.

2 марта Абрамович заявил, что собирается продавать Челси. Он отметил, что соответствующее решение было принято с мнением о клубе.

Бизнесмен также сообщил, что доход от продаж он передаст в специально созданный благотворительный фонд "всех жертв войны в Украине".

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