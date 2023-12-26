Внезапный звонок от Моуриньо: тренер прервал пресс-конференцию после игры в Суперкубке Египта

Вчера, 25 декабря, Модерн Фьюче в полуфинале Суперкубка Египта в серии пенальти обыграли Пайрамидс. После матча произошла пресс-конференция, где произошел забавный инцидент.

Речь идет о наставнике Модерне Фьюче Рикардо Формосиньо. Когда отвечал на вопросы журналистов, у него зазвонил телефон, пишет 24 Канал.

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Внезапный звонок от коллеги

Выяснилось, что это был Жозе Моуриньо, который хотел поздравить своего бывшего ассистента с победой. Формосиньо прервал общение с журналистами и взял трубку от Моуриньо, которого по-прежнему называет "Босс".

Забавный инцидент во время пресс-конференции: смотрите видео

Что известно о египетском клубе

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти Фьючер оказался сильнее - 14:13. В финале Суперкубка Египта Фьючер сыграет с победителем пары Аль-Ахли – Керамика Клеопатра.

Подопечные Формосиньо занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги Египта. Его команда имеет в активе 13 пунктов.

Формосиньо работал с Моуриньо в 2016-2020 годах как ассистент в Манчестер Юнайтед и Тоттенхэме.