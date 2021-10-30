В Москве погиб хоккеист, выпав из окна 25-го этажа

Российский хоккеист Иван Биткин умер после падения с 25-го этажа. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть.

24-летний спортсмен выпал из окна дома в ночь с 29 на 30 октября. Его тело обнаружили на козырьке технического этажа.

Причины падения спортсмена неизвестны, их придется выяснить правоохранителям.

Напомним В Канаде в ДТП попал автобус с хоккейной командой: есть погибшие

Хоккеист был задрафтован уфимским Салаватом Юлаевым на ярмарке талантов Континентальной хоккейной лиги в 2013 году под общим 159 номером. Однако выступал в молодежной лиге следующие три сезона.

Биткин играл за российские Звезду и Торос, китайский Ценг Тоу.

После сезона 2019/2020 он не выходил на лед в составе профессиональных команд.