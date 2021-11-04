Мощный старт от украинцев: Лень и Михайлюк принесли клубам победы в НБА – видео

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень провели очередные яркие поединки в регулярном сезоне НБА. Их команды снова победили.

Вашингтон – Торонто 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)

Очень равная борьба была на баскетбольной площадке. Сразу две четверти завершались с ничейным счетом. Ключевой в игре стала Вторая четверть, когда Торонто сделал уверенное преимущество в счете – 48:59.

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Гости матча отпраздновали пятую победу подряд в НБА. Всего это шестая победа за 9 поединков в новом сезоне. Большой вклад в победу сделал украинец Святослав Михайлюк. 24-летний баскетболист получил 15 очков и сделал 4 подбора. В составе своей команды украинец по результативности уступил лишь Ванвлиту (33 балла) и Ануноби (21 пунктов). Михайлюк добавил в свой актив еще один хороший матч за "Рэпторс".

Торонто после 9 матчей занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Торонто – Вашингтон видеообзор

Сакраменто – Нью-Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)

Другой украинец Алексей Лень также присоединился к победе своего клуба. Сакраменто выиграло все четыре четверти. За сыгранное время баскетболист из Украины заработал 12 баллов (рекордный показатель для украинца), сделал 5 подборов и 2 передачи. Лень провел на паркете почти 21 минуту. Также следует отметить несколько эффектным данков в исполнении Алексея.

Яркий данк Леня: видео

Клуб Леня одержал свою пятую победу в сезоне и первую домашнюю. Сакраменто идет на 7 позиции в турнирной таблице Западной конференции.

Сакраменто – Нью-Орлеан видеообзор