Вашингтон – Торонто 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23)

Дуже рівна боротьба була на баскетбольному майданчику. Відразу дві чверті завершувались із нічийним рахунком. Ключовою у грі стала друга чверть, коли Торонто зробив впевнену перевагу у рахунку – 48:59.

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Гості матчу відсвяткували п'яту перемогу поспіль у НБА. Загалом це шоста звитяга за 9 поєдинків у новому сезоні. Великий внесок у перемогу зробив українець Святослав Михайлюк. 24-річний баскетболіст здобув 15 очок та зробив 4 підбирання. У складі своєї команди українець за результативністю поступився лише Ванвліту (33 бали) та Анунобі (21 пунктів). Михайлюк додав у свій актив ще один хороший матч за "Репторс".

Торонто після 9 матчів посідає четверте місце у таблиці Східної конференції.

Торонто – Вашингтон відеоогляд

Сакраменто – Нью-Орлеан 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12)

Інший українець Олексій Лень також долучився до перемоги свого клубу. Сакраменто виграло усі чотири чверті. За зіграний час баскетболіст із України заробив 12 балів (рекордний показник для українця), зробив 5 підбирань та 2 передачі. Лень провів на паркеті майже 21 хвилину. Також слід відзначити кілька ефектним данків у виконанні Олексія.

Яскравий данк Леня: відео

Клуб Леня здобув свою п'яту перемогу у сезоні та першу домашню. Сакраменто йде на 7 позиції у турнірній таблиці Західної конференції.

Сакраменто – Нью-Орлеан відеоогляд