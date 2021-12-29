Мощный скачек: украинский клуб поднялся сразу на 16 позиций в рейтинге УЕФА

УЕФА обнародовал клубный рейтинг среди женских команд до конца 2021 года. В топ-50 клубного рейтинга УЕФА среди женских команд снова попали два представителя Украины.

Две украинские команды из Харькова – Житлобуд-1 и Житлобуд-2 – попали в топ-50 женского клубного рейтинга УЕФА.

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Житлобуд-1 поднялся на 16 строчек и находится на 33-й строчке, а Житлобуд-2 идет 48.

Добавим, что в нынешнем сезоне Житлобуд-1 вышел в групповой раунд женской Лиги чемпионов УЕФА. В квартете с Реалом, ПСЖ и Брейдабликом Житлобуд-1 занял третье место.

Топ-10 женского клубного рейтинга УЕФА

1. Лион (Франция) 114.133

2. Барселона (Испания) 100.100

3. Вольфсбург (Германия) 92.133

4. Бавария (Германия) 79.133

5. Челси (Англия) 77.866

6. ПСЖ (Франция) 77.133

7. Манчестер Сити (Англия) 62.866

8. Славия (Чехия) 47.366

9. Атлетико (Испания) 43.100

10. Русенгард (Швеция) 38.633

…

33. Житлобуд-1 (Украина) 15.700

48. Житлобуд-2 (Украина) 10.200