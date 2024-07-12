Руку б отрубил: экс-игрок Динамо высказался о бывшем тренере киевлян, который фанатеет от Путина

Николай Морозюк вспомнил период игры за Динамо под руководством Юрия Семина. Вингер эмоционально отреагировал на реакцию Семина на войну в Украине.

Российский футбол подвергся серьезным санкциям после начала полномасштабной войны в Украине. Сборные не допускают к международным соревнованиям, клубы также лишены участия в еврокубках.

По теме Динамо – Партизан: немец рассудит матч киевлян в Лиге чемпионов: немец рассудит матч киевлян в Лиге чемпионов

Откровенное мнение Морозюка

Впрочем, российские представители футбола молчат о войне или же наоборот поддерживают геноцид украинцев. Среди сторонников диктатора Владимира Путина оказался и экс-тренер Динамо Юрий Семин.

Специалист в нескольких интервью оказывал поддержку президенту и уверял, что его страна является миролюбивой. О своем отношении к Семину рассказал бывший игрок Динамо Николай Морозюк.

Как тренер Семин мне нравился, он принес много нового в Динамо. При нем заиграло много молодых игроков. Что с ним произошло сейчас, мне трудно сказать. Наверное, он принадлежит к тем людям, которые сколотили состояние в России, и не хочет ничего менять. Семин просто плывет по течению. Возможно, он является идейным пропутинцем, кто его знает. Я не знаю его как человека. Глядя сейчас на его действия, хочется отрубить ему руку. Настолько я не переношу россиян,

– рассказал Морозюк.

Читайте также Даже руки бы ему не подал: Лужный об экс-тренере Динамо, который стал большим фанатом Путина

Карьера Семина в Динамо

Отметим, что Семин впервые возглавил Динамо в 2007 году и пробыл на посту два сезона. Вместе с ним киевляне выиграли чемпионство и вышли в полуфинал Кубка УЕФА. В 2010-м Юрий вернулся в команду, но в течение следующих двух сезонов не получил ни одного трофея.

Что интересно, Морозюк почти не играл под руководством Семина. Во время управления Динамо россиянином Николай в основном ходил по арендам. В общем вингер отыграл 16 матчей под руководством Юрия.