Как Морено забил гол в ворота Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы: видео

В финале Лиги Европы между английским Манчестер Юнайтед и испанским Вильярреалом гол был забит на 29-й минуте. Отличился нападающий Вильярреала Жерар Морено.

На 29-й минуте испанская команда получила право на штрафной. Выполнять стандарт отправился Парехо, а его партнеры по команде – в штрафную соперника.

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До ворот было далеко, поэтому Парехо решил навешивать. Форвард Жерар Морено в это время освободился от опеки Люка Шоу и начал вбегать в штрафную. Его пытался сдержать Виктор Линделеф. И даже придержал за футболку. Но удержать не сумел. Морено таки дотянулся до мяча и отправил его в ворота Давида де Хеа.

Видео гола Морено в ворота Манчестер Юнайтед