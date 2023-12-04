Досадный офсайд лишил Бенфику победы: Трубин провел очередной "сухой" матч – видеообзор

В воскресенье, 3 декабря, Бенфика гостила на поле Морейренсе в рамках 12 тура лиги Португалии. Команды не порадовали своих болельщиков голами.

Анатолий Трубин уже традиционно занял место в воротах Бенфики. На протяжении всего матча у ворот украинского голкипера было напряженно. За все 90 минут поединка футболисты Морейренсе нанесли 11 ударов в сторону ворот украинца, четыре из которых были в создании владений, но Трубун был на месте, то перекладина спасала, пишет 24 Канал.

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Сухая игра Трубина, не принесшая нужный результат

Вместо этого Бенфика произвела только на один выстрел больше, да еще и на один удар меньше в створ.

Только однажды мяч побывал в сетке ворот. На 72-й минуте Жоау Марино бильярдным ударом прошил сетку владений хозяев. Однако после видеоповтора судья отменил взятие ворот из-за офсайда у ассистировавшего футболиста.

Ноли на табло не изменились до финального свистка. "Орлы" потеряли баллы, но не лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. Клуб Трубина продолжает возглавлять таблицу, опережая второй Спортинг на один балл – 29 против 28 у "зелено-белых". Правда, Спортинг еще не сыграл свой матч 12-го тура против Жил Висенте, который состоится 4 декабря.

Трубин провел свой 6-й "сухой" матч в сезоне-2023/2024 в 15-ти сыгранных поединках (14 пропущенных голов).

Морейресе – Бенфика: видеообзор матча