Разгромлены магазины и авто: в Монреале отпраздновали выход команды в финал Кубка Стэнли – видео

Монреаль Канадиенс вышел в финал Кубка Стэнли сезона-2020/2021. Монреаль впервые сыграет в финале Кубка Стэнли с 1993 года. Победу команды слишком бурно отпраздновали в Монреале.

Люди перевернули полицейский автомобиль

После того, как Монреаль победил Вегас Голден Найтс в шестом матче полуфинальной серии, фанаты вышли на улицы города отметить успех своей команды.

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Фанаты переворачивали полицейские машины, разгромили несколько магазинов и перекрыли улицы. Магазины закрывали антивандальными щитами.

Выход Монреаля является знаковым для канадцев. Победа Монреаля в финале Кубка Стэнли-1993 пока последняя для канадских клубов в Кубке Стэнли.

Полиции Монреаля пришлось применить слезоточивый газ в центре города, чтобы разогнать толпу людей. Фанаты запускали фейерверки и вылезали на уличные фонари.

Полиция заявила, что агрессивные фанаты бросали в них и здание стадиона, все, что было под рукой.

Полицейские были добродушными и не прибегали к силовому разгону.

Главная задача – не арестовать кого-то прямо сейчас, а сделать так, чтобы люди разошлись,

– заявил представитель полиции Мануэль Кутюр.

После полуночи болельщики разошлись. После празднования казалось, что в Монреале была страшная непогода.