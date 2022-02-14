Момент истины на Олимпиаде: сборная Украины по биатлону назвала состав на эстафету

Сборная Украины продолжает лелеять надежды завоевать медали на зимней Олимпиаде в Пекине. Во вторник, 15-го февраля, мужскую команду ждет эстафета.

За день до гонки тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эстафету. Его назвал главный тренер Юрай Санитра.

Достойно внимания Дудченко совершил безумный прорыв на 37 позиций, Пидручный за пределами топ-10 персьюта

Состав Украины на мужскую эстафету

Богдан Цымбал

Артем Прима

Антон Дудченко

Дмитрий Пидручный

Следует заметить, что в такой четверке сборная Украины провела все предыдущие эстафеты в сезоне-2021/2022. Однако в Пекине "сине-желтые" впервые стартуют в таком порядке.

Лучший результат нашей сборной в этом сезоне – 5-я позиция в Эстерсунде.

Мужская эстафета на Олимпиаде состоится 15-го февраля. Гонка начнется в 08:30. В Украине эстафету покажет Суспільне. Предыдущими олимпийскими чемпионами в эстафете были шведы, украинцы финишировали девятыми.