Момент истины на Олимпиаде: сборная Украины по биатлону назвала состав на эстафету
14 февраля 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:Суспільне
Сборная Украины продолжает лелеять надежды завоевать медали на зимней Олимпиаде в Пекине. Во вторник, 15-го февраля, мужскую команду ждет эстафета.
За день до гонки тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эстафету. Его назвал главный тренер Юрай Санитра.
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Состав Украины на мужскую эстафету
- Богдан Цымбал
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Дмитрий Пидручный
Следует заметить, что в такой четверке сборная Украины провела все предыдущие эстафеты в сезоне-2021/2022. Однако в Пекине "сине-желтые" впервые стартуют в таком порядке.
Лучший результат нашей сборной в этом сезоне – 5-я позиция в Эстерсунде.Важно. Мужская эстафета на Олимпиаде состоится 15-го февраля. Гонка начнется в 08:30. В Украине эстафету покажет Суспільне. Предыдущими олимпийскими чемпионами в эстафете были шведы, украинцы финишировали девятыми.