Донецкие таланты: еще один молодой игрок Шахтера может перебраться в топ-чемпионат

Туринский Ювентус заинтересовался услугами молодого таланта Шахтера. Итальянцам нужен Анатолий Трубин.

Молодежь Шахтера продолжает прогрессировать. Анатолий Трубин попал в шорт-лист Ювентуса замены Войцеху Щесны.

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Варианты Юве

Контракт основного голкипера Ювентуса Щесны истекает в 2024 году. "Старая сеньора" уже начинает поиски замены поляку, поскольку тот уже не молод.

Ювентус наметил несколько вариантов голкиперов, которые они хотели бы видеть в своей команде. Кроме 21-летнего Анатолия Трубина, в список попали 22-летний Марко Карнессеки и 26-летний Гульельмо Викарио.

Карнессеки выступает за Кремонезе на правах аренды, а так принадлежит Аталанте. Он вратарь сборной Италии Ю-21. В последних 5 матчах за клуб пропустил 5 голов.

Викарио выделяется из списка, поскольку является более возрастным игроком, чем его коллеги. Выступает он за Эмполи. Также вызывается в основную сборную Италии, хоть и не играет. В последних 5 матчах за клуб пропустил 8 голов.

Контракт Анатолия Трубина с Шахтером действителен до 2024 года. А Трансфермаркт оценивает голкипера в 11 миллионов евро.