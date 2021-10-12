Молодежная сборная Украины со скрипом победила Фарерские острова в отборе на Евро-2023: видео

Молодежная сборная Украины одержала третью победу в отборе на чемпионат Европы 2023 года. Во вторник, 12 октября, "сине-желтые" в Запорожье победили команду Фарерских островов.

Украина – Фарерские острова 1:0

Гол: Эдмундссон, 24 (авт.)

Незабитый пенальти: Судаков, 41 (Украина)

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Сборная Украины на правах хозяина и фаворита встречи активно вошла в матч. Подопечные Руслана Ротаня едва не открыли счет на 17 минуте.

Дмитрий Крыськи выполнил отличный навес в штрафную соперника: Богдан Вьюнник оказался на острие атаки и пробил головой. Вратарь Фарерских островов выполнил сумасшедший сейв.

"Сине-желтые" же вышли вперед на 24 минуте. Михаил Мудрик коварно выполнил навес с углового, после чего Андриас Эдмундссон срезал мяч в собственные ворота – 1:0!

Видео автогола Эдмундссона

Довольно быстро украинцы могли удвоить преимущество. Артем Бондаренко прекрасно забросил в штрафную на Константина Вивчаренко. "Динамовец" в борьбе выиграл верховую дуэль и пробил головой. Голкипер соперника снова был на высоте!

На 37 минуте у Вьюнника была еще одна возможность. Игрок Мариуполя мощно пробил из пределов штрафной, однако и на этот раз Бьярти-Виталис Мерк отбил мяч.

В конце тайма Украина потеряла стопроцентную возможность. Рефери ошибочно назначил пенальти в ворота Фарерских островов, увидев игру рукой Эдмундссона в собственной штрафной.

К отметке подошел Георгий Судаков и разыграл пенальти с Бондаренко. Голкипер раскусил замысел футболистов Шахтера и отразил удар Бондаренко.

Видео незабитого пенальти

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Во втором тайме сборная Украины продолжила терять моменты возле ворот соперника. Сначала свежий Владислав Супряга из пределов штрафной пробил в Бьярти-Виталиса Мерка. А потом Мудрик "расстреливал" голкипера с близкого расстояния, но не сумел его переиграть.

Под занавес матча убийственный шанс был у того же Вьюнника. Алексей Сыч прорвался по правому флангу и выполнил силовой прострел. Вьюннику оставалось только направить мяч в свободный угол, но Богдан не справился с заданием.

В итоге команда Ротаня отстояла минимальное преимущество и одержала важную победу!

Украина – Фарерские острова видеообзор

В отборе на Евро-2023 сборная Украины сыграла уже 4 матча. "Сине-желтые" проиграли Франции, но переиграли Армению и Сербию. Всего у команды Руслана Ротаня 12 очков, что позволяет находиться среди лидеров турнирной таблицы.