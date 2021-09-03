Молодежная сборная Украины с яркой победы стартовала в квалификации к Евро-2023

В пятницу, 3 сентября, молодежная сборная Украины стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года. Первым соперником команды Руслана Ротаня стала сборная Сербии U-21, которую украинцы минимально победили.

Сербия U-21 – Украина U-21 0:1

Гол: Криськив, 14

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Украинцы уже в начале матча открыли счет. После поперечной передачи от Овчаренко Крыськив принял мяч в центре штрафной сербов и пробил точно в угол.

На 27-й минуте Вивчаренко мог забивать второй гол в ворота сербов, но с левого угла штрафной не пробил голкипера.

После перерыва в контратаку выбежали украинцы, и Крыськив решил сам наносить удар – Гордич в падении поймал мяч. Впоследствии ответили уже сербы – Милосавлевич слева ворвался в нашу штрафную и хлестким ударом не попал в дальний угол.