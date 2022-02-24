МОК осудил нарушение Россией олимпийского перемирия

Новым вторжением в Украину Россия нарушила олимпийское перемирие, которое заканчивается после завершения Паралимпиады в марте. Об этом заявил 24 февраля Международный олимпийский комитет (МОК).

Россия нарушила олимпийское перемирие

Указано, что олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр 13 марта.

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"Международный олимпийский комитет решительно осуждает нарушение олимпийского перемирия российским правительством. Президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он выразил в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр", – говорится в обращении.

Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН.

В МОК подчеркнули, что после недавних событий комитет глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества в Украине. Он создал специальную группу с целью "пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества в Украине", – говорится в заявлении.

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