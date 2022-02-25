МОК призвал все Федерации перенести или отменить любые соревнования в России и Беларуси

Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации ввести санкции в отношении России и Беларуси из-за нарушения этими странами олимпийского перемирия на Украине, сообщает пресс-служба МОК.

Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной Ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств-членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр, 4 февраля 2022 года, и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр (церемония закрытия запланирована на 13 марта).

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Санкции МОК против России и Беларуси

МОК не планирует никаких мероприятий в России или Беларуси и отдает приоритет безопасности спортсменов.

Кроме того, исполком МОК призвал не вывешивать национальный флаг России и Беларуси и не исполнять гимн России и Беларуси на международных спортивных мероприятиях, которые еще не подпадают под ответные санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

В то же время исполком МОК выразил полную поддержку Международному паралимпийскому комитету (МПК) в отношении будущих Паралимпийских зимних игр в Пекине в 2022 году.

Исполком МОК выразил глубокую обеспокоенность относительно безопасности членов олимпийского сообщества в Украине и полную солидарность. Специальная целевая группа МОК поддерживает контакт с Олимпийским сообществом в стране для координации гуманитарной помощи, где это возможно.

Исполком МОК также попросил целевую группу продолжать внимательно следить за ситуацией и информировать, в частности относительно возможных поправок к сегодняшней резолюции.