МОК отстранил Северную Корею от участия в олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) решил наложить санкции на Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года. Поэтому спортсмены из этой страны не смогут выступить на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине.

Причиной для отстранения Национального олимпийского комитета КНДР стало то, что их власть отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио. Северная Корея стала единственной страной, чьи спортсмены не были представлены на турнире.

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Приостановление деятельности Национального олимпийского комитета КНДР предусматривает, что они не получат финансовую поддержку от МОК. Эти деньги сначала были заблокированы из-за международных санкций, но теперь их окончательно решили не передавать НОК КНДР.

Но санкции затронут спортсменов. Ведь в 2022 году в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры. В МОК заявили, что если северокорейский спортсмен или спортсменка сможет пройти квалификацию, то решение относительно их участия будут принимать отдельно.

При этом дисквалификация до конца 2022 года может быть продлена. Решение об этом будет принимать исполнительный комитет МОК.