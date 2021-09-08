Причиною для відсторонення Національного олімпійського комітету КНДР стало те, що тамтешня влада відмовилася брати участь в Олімпіаді-2020 в Токіо. Північна Корея стала єдиною країною, чиї спортсмени не були представлені на турнірі.

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Призупинення діяльності Національного олімпійського комітету КНДР передбачає, що вони не отримають фінансову підтримку від МОК. Ці гроші спочатку були заблоковані через міжнародні санкції, але тепер їх остаточно вирішили не передавати НОК КНДР.

Та санкції зачеплять спортсменів. Адже у 2022 році в Пекіні відбудуться зимові Олімпійські ігри. В МОК заявили, що якщо північнокорейський спортсмен чи спортсменка зможе пройти кваліфікацію, то рішення щодо їх участі будуть приймати окремо.

При цьому дискваліфікація до кінця 2022 року може бути продовжена. Рішення про це прийматиме виконавчий комітет МОК.