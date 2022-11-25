Бывший чемпион мира по боксу умер после страшного нокаута: видео
Источник:WBC
Бывший чемпион мира по боксу мексиканец Мойзес Фуэнтес скончался в больнице после нокаута, который получил еще в 2021 году. Спортсмену было всего 37 лет.
Бывший чемпион мира пытался вернуться на ринг, но потерпел три подряд поражения нокаутом. Последний из них оказался смертельным.
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Смерть Мойзеса Фуэнтеса
На последний свой бой Мойзес Фуэнтес вышел еще 16 октября 2021 года. Тогда в поединке против Дэвиде Куэльера он подвергся нокауту, который оказался смертельным.
Фуэнтес пропустил комбинацию из двух ударов, завершившуюся неприятным "выстрелом" в челюсть. Боксер упал на ринг, а позже упал в обморок.
После поединка Мойзеса Фуэнтеса госпитализировали. Врачи обнаружили у боксера сгусток крови в мозгу и поместили в медицинскую кому. Как боец, Мойзес больше года боролся за свою жизнь.
С глубокой печалью и горем мы извещаем, что мексиканский чемпион Мойзес Фуэнтес умер. Он потерпел поражение нокаутом, вследствие чего в его голове образовался тромб,
– сообщили в WBC.
Карьера Мойзеса Фуэнтеса
- В августе 2011 года Фуэнтес победил соотечественника Рауля Гарсию раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе.
- Контролировал пояс два года. Всего в ринге провел 33 поединка – 25 побед (14 нокаутом), 7 поражений, 1 ничья.