Моя теннисная карьера будет связана лишь с одной фамилией, – Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свой первый матч на Олимпиаде-2020. Теннисистка удивилась, когда увидела, что на ресурсах изменили его фамилию на Монфис.

Первая победа в сложных условиях в Токио

Свитолина не называет поединок против Лауры Зигемунд нервным. Матч получился напряженным, обе теннисистки показывали неплохой уровень тенниса. Игра была достаточно плотной с хорошими розыгрышами.

Стоящее Свитолина на классе дожала немку и пробилась в 1/16 финала Олимпиады-2020

Конечно, из-за жары нужно было ждать, что будут небольшие спады. Нужно это принимать и бороться не только с соперником, но и с кондициями,

– призналась украинка.

Элина выделила сложные погодные условия в Токио. К бытовым особенностям украинка уже адаптировалась, осталось привыкнуть к погодным.

"Только в четыре часа спадает температура. В это время приятно выходить на корт. До этого времени играть очень сложно. Жара настолько давит, что кроссовки внутри просто горят. Но все спортсмены в одинаковых условиях, кто сильнее и лучше подготовлен, тот и на коне", – высказала свое мнение Свитолина.

Матч против немки Лауры Зигемунд длился более 3 часов. Украинка лишь в трех сетах смогла одолеть 61 ракетку мира.

"Я не знаю, почему ресурсы поменяли мою фамилию"

Не смогла Элина обойти и вопрос смены фамилии. Напомним, украинка 16 июля официально вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Сразу после празднования Элина в соцсетях сменила свой ник.

Хотя еще до свадьбы украинка заявляла, что не собирается менять фамилию в теннисном туре: "Я не знаю, почему ресурсы поменяли мою фамилию. Видимо, они увидели, что в моих соцсетях я ее изменила. Но я всегда буду играть под Свитолиной, только после карьеры сменю фамилию для личной жизни".

Многие ресурсы начали подписывать ее теннисистку, как Элину Монфис.

Я достигла многого под этой фамилией и меня знают как Свитолину. У меня папа был бы очень расстроен, если бы я сменила фамилию и играла под фамилией Гаэля. Я горжусь, что я Свитолина, всегда моя теннисная карьера будет связана именно с этой фамилией,

– сказала украинская теннисистка.