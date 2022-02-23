Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее, – Александр Зинченко

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поддержал родную страну, которая переживает далеко не самые лучшие времена. Футболист уверен, что никто не разрешит России забрать украинские земли.

Зинченко: Мы своего не отдадим

Один из лидеров сборной Украины присоединился к словам поддержки, звучащей со всех уголков мира. Александр Зинченко на своей странице в инстаграме выложил пост с картой Украины.

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К фотографию футболист добавил трогательный патриотический текст о своей родной стране. Игрок Манчестер Сити уверен, что никто никогда не сможет захватить украинские земли и границы.

"Весь цивилизованный мир беспокоится ситуацией в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение", – – заявил защитник "горожан".

На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам, и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы своего не отдадим! Слава Украине,

– написал Зинченко.

Зинченко поддержал Украину / Фото из инстаграма футболиста

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Отметим, что в течение 2015 – 2016 годов Зинченко выступал за российскую Уфу. С 2017 года играет по МанСити в АПЛ.