Моя страна важнее медали, – Горуна о решении выставить на аукцион "бронзу" Игр-2020

Бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна выставил на аукцион свою медаль из Игр. Спортсмен подчеркнул, что это всего кусок металла, а победа Украины значительно важнее.

Горуна: Медаль – это мечта

По словам Станислава, ему несколько грустно расставаться со своей олимпийской наградой. Это ведь мечта всей его жизни.

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"У меня разные мнения, разные эмоции. Немного грустно, конечно, осознавать, что у меня больше не будет этой медали. Она уникальна, очень редка.

Это выдающееся событие в жизни любого спортсмена, и медаль – это мечта. Обычно эта медаль уникальна и ценна тем, кто ее имеет. Ты понимаешь, что это та медаль, которую можно подарить своему сыну, следующему поколению.

Это как семейная реликвия, символ какого-то человека в вашей семье – то, что он достиг вершины. Это вдохновляющая вещь, которую приятно иметь в своей жизни. Это не медаль чемпионата Европы, чемпионата мира или любых других соревнований. Это что-то особенное. Это остается с тобой на всю жизнь", – отметил Горуна.

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Однако каратист готов пожертвовать своей ценной наградой, чтобы приблизить победу родной страны.

С другой стороны, это просто кусок металла. Если вы не спортсмен, вы не можете вообразить, как трудно получить эту медаль. Сколько соревнований, турниров, подготовок, травм, конфликтов нужно пройти, чтобы попасть туда и победить,

– подчеркнул Станислав.

Спортсмен отдает себе отчет в последствиях российской агрессии, поэтому без колебаний решил пожертвовать свою награду.

"Но в критическое для нас время это вопрос приоритетов, и, конечно, моя страна важнее моей медали. Поскольку наша экономика парализована, а украинцам нужно предоставлять финансовые средства нашей национальной армии, поддерживать людей, обеспечивать лекарствами, всем необходимым, мы стараемся делать подобное в эти трудные времена.

К счастью, у нас огромная международная поддержка. На нашей стороне люди со всего мира. Мы все вместе, нам удается собирать деньги, и так мы продолжаем бороться", – добавил каратист.

Станислав Горуна с первых дней войны в Украине взял в руки оружие и присоединился к рядам ВСУ.

Стартовая цена медали – 10 тысяч долларов.