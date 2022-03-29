В мой дом с дружеским визитом заехали "освободители", – экс-игрок Динамо Ващук

Российские кафиры захватили дом эксигровца Динамо Владислава Ващука в Гостомеле. Экс-игрок надеется, что наши защитники уничтожат рашистов.

Ващук: Два российских БТРа заехали ко мне во двор

Легендарный футболист сообщил в своем инстаграме о том, что кафиры заняли его дом. Он подчеркнул, что с ними бесполезно о чем-то договариваться.

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"Через три дня после того, как мы вышли гуманитарным коридором, в мой дом с дружеским визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор. Пишу для тех, кто, возможно, до сих пор, сидя где-то за границей, испытывает иллюзии" по поводу того, что будет возможность с кем-то там решать и у вас все будет ок. Нет. Не получится. Они пришли сюда не договариваться", – написал Ващук.

Бывший футболист поблагодарил Вооруженные силы Украины. А русских кафиров он назвал "нечистью".

"У всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей страны! Из моего Гостомеля, из Мариуполя, из Волновахи, из Херсона, из-под Харькова и Чернигова, Сум, со всей территории Украины! Чтобы те мерзости, те, кто пришел сюда, на мою землю только убивать и грабить, – были уничтожены! Каждый, кто сейчас борется с оккупантами, знайте – с вами Бог! С вами – люди", – подчеркнул экс-игрок.

Владислав Ващук сыграл 63 матча за национальную сборную Украины. Кроме Динамо, он играл за Спартак, Черноморец, Львов и Волынь.

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Через три дня, после того, как мы вышли гуманитарным коридором, в мой дом с дружеским визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор. О русской армии не буду писать, давно все понятно. Хорошо, что я успел увезти детей.

Пишу для тех, кто, возможно, сидя в безопасности где-то за границей, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не получится. Они пришли сюда не договариваться.

И мы здесь очень изменились. Вы себе представить не можете как.

Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины. Чтобы пришедшие сюда на нашу землю только убивать и грабить были уничтожены, чтобы наша земля была свободна.

Каждый, кто сейчас сражается с оккупантами, знайте – с вами Бог! С вами – люди. Спасибо вам и низкий поклон! Слава ВСУ! Слава армии! Победа будет за нами!