Салах пообедал с владельцем ПСЖ: фанаты нафантазировали трансфер лидера Ливерпуля в Париж

Мохаммед Салах был замечен в компании владельца ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи. Оба открыто обедали в одном из ресторанов Лондона в компании других влиятельных людей.

Фанаты, увидевшие фото с обеда футболиста, сразу же стали гадать, возможно, стороны обсуждали трансфер во французский клуб. Также среди СМИ и болельщиков фигурировала другая версия причины встречи Салаха и президента ПСЖ – якобы катарские бизнесмены пытаются вовлечь лидера Ливерпуля в процесс покупки "мерсисайдцев" фондом QSI.

Смотрите также Ливерпуль идет дальше в Кубке Англии, одолев в переигровке Вулверхэмптон: видеообзор

Обе версии закончились провалом

Однако обе версии были ошибочными. Все оказалось гораздо проще. Мохаммед Салах уже давно дружит с владельцем парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи. Потому давние друзья решили провести обед за одним столом. Что не так часто бывает в их жизни из-за загруженного рабочего графика.

30-летний лидер Ливерпуля, имеющий действующий контракт с английским клубом до 30 июня 2025 года, пока никуда не переходит.

Салах остается в Ливерпуле, чтобы помочь "мерсисайдцам" выбраться из кризиса. В сезоне-2022/2023 игра команды Юргена Клоппа далека от идеальной. Клуб после 19 сыгранных матчей идет на необычной для него 9-й позиции, имея в своем активе 28 очков.

Лишь 17 января Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон в переигровке в Кубке Англии. "Мерсисайдцы" шагают в 1/16 финала.

Уже 21 января подопечные немецкого наставника примут дома "Челси". Это может быть дебютный матч Михаила Мудрика за "аристократов".

Египтянин выступает в составе Ливерпуля с лета 2017 года, когда перешел из итальянской Ромы. В текущем сезоне Салах отыграл 28 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 6 результативных передач.