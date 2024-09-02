Это мой последний год в Ливерпуле, – Салах сделал важное заявление о своем будущем

В воскресенье, 1 сентября, проходили матчи третьего тура АПЛ-2024/2025. Закрывало программу игрового дня принципиальное дерби между командами Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Поединок проходил на стадионе "Олд Траффорд". Хозяева потерпели сокрушительное поражение со счетом 0:3.

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Салах готов сменить клубную прописку

Одним из героев встречи стал легенда мерсисайдцев Мохамед Салах. Он был причастен к каждому взятию ворот – в его активе гол и два ассиста.

После финального свистка египетский вингер шокировал болельщиков своим заявлением. Салах намекнул, что покинет Ливерпуль уже в конце сезона:

Это мой последний раз, когда я играю на этом стадионе. Никто не подходил ко мне в клубе по поводу нового контракта. У меня было очень хорошее лето, много времени, чтобы побыть наедине с собой и немного поразмышлять о хорошем. Это мой последний год в Ливерпуле, и я хочу им насладиться. Я чувствую, что могу свободно играть в футбол – посмотрим, что будет в следующем году.

Напомним, что Мохамед Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. За это время он сыграл за "красных" 352 матча, в которых забил 214 голов, отдал 92 ассиста и завоевал 8 трофеев.

Смотрите видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

Отметим, что следующий поединок Ливерпуль проведет 14 сентября в АПЛ против Ноттингем Форест. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.