Мохамед Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в АПЛ после голевой феерии с МЮ

Египетский форвард Ливерпуля Мохаммед Салах вписал свое имя в историю клуба. Благодаря дублю в ворота Манчестер Юнайтед он обошел в списке лучших бомбардиров "красных" Робби Фаулера.

Мерсисайдцы подарили настоящий праздник своим болельщикам, разгромив на "Энфилде" Манчестер Юнайтед со счетом 7:0. Одним из героев поединка стал форвард "красных" Мохамед Салах, оформивший дубль и отдавший две голевые передачи.

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Исторический матч Салаха

Египтянин забил 128-й и 129-й гол за "красных" в высшем дивизионе, опередив легенду Ливерпуля Робби Фаулера. Таким образом, Салах возглавил список лучших бомбардиров Ливерпуля в АПЛ.

Лучшие бомбардиры Премьер-лиги за всю историю Ливерпуля

1. Мохамед Салах – 129

2. Робби Фаулер – 128

3. Стивен Джеррард – 120

Салах – лучший бобардир Ливерпуля в АПЛ / instagram.com/liverpoolfc

Для бомбардирского рекорда Салаху понадобилось 205 матчей за "красных" в элитном дивизионе.

Кроме того, 30-летний египтянин стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в матчах против Манчестер Юнайтед. Отныне его результат составляет 12 голов и он стал первым игроком Ливерпуля, который забивал в шести матчах подряд.

, что победа 7:0 над Манчестером Юнайтед стала крупнейшей в истории дерби принципиальных соперников. Предыдущая победа со счетом 7:1 состоялась во время выступления команды во втором дивизионе Англии в далеком 1895 году.