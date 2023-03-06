Мерсисайдці подарували справжнє свято своїм уболівальникам, розгромивши на "Енфілді" Манчестер Юнайтед з рахунком 7:0. Одним з героїв поєдинку став форвард "червоних" Мохамед Салах, який оформив дубль та віддав дві гольові передачі.

Читайте також Неперевершений Мбаппе: французький форвард у 24 роки став найкращим бомбардиром ПСЖ

Історичний матч Салаха

Єгиптянин забив 128-й та 129-й голи за "червоних" у вищому дивізіоні, випередивши легенду Ліверпуля Роббі Фаулера. Таким чином Салах очолив список найкращих бомбардирів Ліверпуля в АПЛ.

Найкращі бомбардири Прем'єр-ліги за всю історію Ліверпуля

1. Мохамед Салах – 129

2. Роббі Фаулер – 128

3. Стівен Джеррард – 120

Для бомбардирського рекорду Салаху знадобилося 205 матчів за "червоних" в елітному дивізіоні.

Салах – найкращий бобардир Ліверпуля в АПЛ / instagram.com/liverpoolfc

Крім того, 30-річний єгиптянин став найкращим бомбардиром Ліверпуля в матчах проти Манчестер Юнайтед. Відтепер його результат становить 12 голів і він став першим гравцем Ліверпуля, який забивав у шести матчах поспіль.

Нагадаємо, що перемога 7:0 над Манчестер Юнайтед стала найбільшою в історії дербі принципових суперників. Попередня звитяга з рахунком 7:1 відбулася за часів виступу команди у другому дивізіоні Англії у далекому 1895 році.