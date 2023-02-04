Последствия скандальных вечеринок: эксфутболист тернопольской Нивы отказывается идти в ВСУ

Недавно сетью разлетелись кадры со скандальной вечеринки, на которых группа парней из Ивано-Франковска издевается над девушками и совершает действия сексуального характера. Соучастником стал и молодой футболист.

Бывший нападающий тернопольской Нивы Магомед Мемешев отрицает свое участие в скандальных вечеринках. Молодой футболист отказывается становиться в ряды ВСУ.

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Мемешев рассказал, что он, наоборот, в этой ситуации стоял на стороне правды. Эксфутболист утверждает, что он помог правоохранителям зайти в квартиру, где устраивались пьяные вечеринки.

Сначала они (полиция) мне угрожали, но потом мы нашли общий язык, и они разобрались в ситуации. Они сказали, что им нужно попасть в квартиру Андрея, в этот момент уже велась оперативная съемка. Оперативники показали мне решение об обыске. Я позвонил Андрею (организатор вечеринки) и сказал, чтобы он открыл дверь, потому что здесь стоят полицейские, а не бандиты, как он думал. Другими словами, это я помог правоохранителям войти туда,

– утверждает Мемешев.

Но вот бывший нападающий тернопольской Нивы, которому вручили повестку, заявил, что в ВСУ не пойдет. Мемешев имеет для этого определенные аргументы.

Как и положено, явлюсь в военкомат. У меня есть отсрочка, потому что я учусь на третьем курсе в Измаильском государственном гуманитарном университете,

– рассказал Мемешев.

За тернопольскую Ниву 21-летний игрок провел всего два официальных поединка. Они прошли в рамках Первой лиги Украины.