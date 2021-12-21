Мог быть в команде Шевченко: трансфер Супряги сорвался из-за финансовых вкусов Динамо
Источник:ютуб-канал pressing
Владислав Супряга мог перебраться в итальянский чемпионат еще летом 2021 года. Динамо не смогло ударить по рукам ни с одним из клубов.
Остановился в шаге от аренды в Серию А
21-летний форвард уже 6 месяцев мог играть в итальянском чемпионате. Сразу четыре клуба Серии А хотели пополнить свой состав нападающим Динамо еще летом 2021 года.
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Однако все сорвалось из-за финансовых вкусов киевлян, которые хотели выручить немалые деньги за трансфер футболиста. Если бы переход Супряги в Италию таки состоялся, то он мог бы поиграть под руководством Андрея Шевченко в Дженоа. "Грифоны" были одними из тех, кто хотел купить игрока "бело-синих".
Также по информации известного инсайдера из Италии Джанлука Ди Марцио, Супрягой интересовалась Сампдория, Салернитана и Болонья. Последняя первой заинтересовалась футболистом, но киевляне повесили на Владислава ценник в размере 10 – 11 миллионов евро. Такие деньги отпугнули итальянцев.Вниманию. По данным Transfermarkt, стоимость Супряги составляет 4 миллиона евро. Его контракт с Динамо рассчитан до конца декабря 2025 года.
После чего боссы Динамо смягчились, но уже было поздно. Под конец трансферного окна они почти договорились об аренде, но не успели из-за сроков.
Карьера Супряги в Динамо
- В 2018 году перешел в структуру Динамо, покинув Днепр-1. В июле 2019-го был арендован днепрянами. Но после окончания аренды приехал обратно в столичный клуб.
- В сезоне-2021/2022 Супряга сыграл в бело-синей футболке лишь 6 поединков, в которых не запомнился результативными действиями.
- Владислав не может помочь команде из-за травмы бедра. Последний раз выходил на футбольное поле в октябре в матче Лиги чемпионов против Барселоны (1:0).