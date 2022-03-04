Ястремская: Я очень горжусь украинцами

Даяна очень занимается ситуацией в Украине. Спортсменка родом из Одессы, когда русские оккупанты вступили на территорию теннисистка находилась в своем родном городе.

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Впоследствии спортсменке удалось уехать с сестрой во Францию. В то же время родители девушек остались в Одессе.

После победы Ястремская не сдерживала свои эмоции. Она отметила, что испытывает стыд из-за того, что покинула Украину.

"Я счастлива, что выиграла этот матч для своей страны, но в то же время мне очень грустно. Мое сердце остается дома, а мой ум борется здесь. Очень трудно сосредоточиться, найти баланс. Эта победа по сравнению с происходящим в моей стране, – это ничто. Но я счастлива, по меньшей мере, что я тоже борюсь за свою страну. Я очень горжусь украинцами. Они настоящие герои. Я надеюсь, что все скоро закончится", – сказала теннисистка после победы.

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