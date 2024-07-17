Остается ли легендарный Модрич в Реале: решение принято

У хорватского полузащитника Луки Модрича после завершения кампании-2023/2024 закончился контракт со "сливочными". После этого футболист уехал на Евро-2024, а его будущее в Реале оставалось под вопросом.

В среду, 17 июля, стороны официально огласили вердикт. Обладатель "Золотого мяча"-2018 проведет еще один сезон в составе "королевского клуба".

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Легенда остается в Мадриде

Капитан Реала продлил контракт до 30 июня 2025 года. Следующая кампания станет для хорвата тринадцатой в столице Испании.

38-летний футболист играет за Реал с 2012 года. За это время он провел 534 матча за "сливочных", в которых забил 39 голов и отдал 86 ассистов.

Полузащитник завоевал с Реалом 26 трофеев, в частности 6 раз побеждал в Лиге чемпионов. Он является самым титулованным игроком в истории мадридского клуба.

. Свой первый официальный матч в сезоне-2024/2025 Реал проведет 14 августа. В поединке за Суперкубок Европы "сливочные" будут встречаться с Аталантой.

Напомним, что этим летом карьеру завершил другой легендарный полузащитник Реала Тони Кроос. Также покинул команду центральный защитник Начо – он находился в структуре клуба 23 года.