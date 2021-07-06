Модель Безус и фотограф Ярмола: как игроки Украины отдыхают после Евро-2020 – видео

Футболисты сборной Украины в компании своих семей уехали на отдых. Однако даже за пределами футбольного поля игроки полетели вместе в отпуск.

Отдых в хорошей компании

Сразу трое футболистов Роман Безус, Андрей Ярмоленко и Сергей Сидорчук отправились в большой компании своих семей на заслуженный отдых. Футболисты помогли сборной Украины выйти в четвертьфинал Евро-2020, переписав историю команды.

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Игроки активно делятся фотографиями и видео из отпуска в Черногории. В инстаграме Ярмоленко появилась общая фотография за завтраком. Андрей коротко прокомментировал фото: "Друзья". Не обошлось и без фотосессий. Однако участие в них принимали не вторые половинки футболистов, а сами игроки украинской сборной.

Роман Безус был в роли модели, а его фотографом стал Ярмоленко. Настоящий украинский тандем не только на футбольном поле, но и за его пределами. Жена Романа сняла весь этот процесс на видео и забавно подписала ролик: "Засчитано".

Позирование Безуса перед объективом камеры Ярмоленко: видео