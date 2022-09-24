Никакого футбола: представителям сборной россии пришли повестки после объявления мобилизации

российские власти начинают взимать в армию всех, до кого могут только дотянуться. Не стали исключением и работники российского футбольного союза.

В россии возник переполох после того, как тамошний диктатор владимир путин объявил о мобилизации. Хоть ее и назвали "частичной", но там немало скрытых пунктов. В том числе и по количеству мобилизованных. И в армию стали забирать россиян.

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Не обошло это и российский спорт. И уже за первые дни только после объявления о мобилизации там начались проблемы.

Пока известных российских спортсменов решили не забирать, ведь это может вызвать еще большее напряжение в россии. Поэтому решили пока забрать футболистов из нижелиговых команд. Одной из таких стала команда ставропольагросоюз, игроки которой уже начали получать повестки. И тренер клуба уже пригрозил, что клуб снимется с розыгрыша кубка россии. А все потому, что у него не хватит футболистов для проведения матчей.

Но повестки пришли и в несколько выше по рангу структуры. А именно в российский футбольный союз. Правда, пока не игрокам сборной россии или тренерскому штабу. По данным тамошних журналистов, повестки получили юрист, а также один из массажистов и администраторов сборных россии.

Захотят – заберут всех

Стоит отметить, что для российских властей не проблема мобилизовать всех российских спортсменов в армию. Ведь часть из них и так имеют офицерские звания.

Что касается остальных, то им не удастся избежать мобилизации из-за проблем со здоровьем (за исключением значительных травм). И статус "звезды спорта" здесь не поможет.

В июле в россии разгорелся скандал с хоккейным вратарем иваном федотовым. Тот решил не продлевать контракт с московским цска и перебраться в американский клуб в НХЛ Филадельфия Флайерс. В то время игрок был любимцем публики – вратарь сборной россии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где получил серебряные награды. А на один из матчей выходил в джерси с надписью "ссср" (как и вся команда). Также он с клубом выиграл кубок гагарина.

Руководству цска такое решение не очень нравилось. 1 июля иван федотов была задержана в санкт-петербурге после обращения военной прокуратуры, которая подозревала игрока в уклонении от военной службы. В тот же день его доставили в военкомат, затем в больницу. Но даже это не позволило ему избежать службы. Отправили его служить на архипелаг Новая Земля в Северном Ледовитом океане.