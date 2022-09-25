Чтобы не сбежали от мобилизации: российским спортсменам запретили выступать за пределами страны

СМИ сообщают, что министерство спорта России приказало государственным органам приостановить тренировочные сборы за границей. Также запрет касается участия российских сборных в соревнованиях за пределами страны.

Мобилизация в российском спорте

По информации СМИ, такое решение может быть попыткой предотвращения бегства ведущих спортсменов за границу. Хотя власти россии официально рассматривают прекращение тренировочных лагерей как мероприятие для поддержки российской спортивной индустрии.

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Пока это касается только тренировочных лагерей и соревнований, поездку на которые финансировало министерство спорта.

Исполняющий обязанности генерального секретаря российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что это не отразится на предстоящих матчах мужской сборной, поскольку они финансируются самостоятельно.

Напомним, что большинство Международных федераций уже давно отстранили представителей россии от мирового спорта. Однако они могут играть в матчах против союзников, включая беларусь, Китай, Кыргызстан и Армению, а также проводить тренировочные лагеря.

Что известно о мобилизации российских спортсменов

Частичная мобилизация уже началась в мужской сборной россии по футболу. Правда, повестки вручили пока не игрокам команды или тренерскому штабу. Их получили юрист, а также один из массажистов и администраторов сборных россии.

Также в армию решили пока забрать футболистов из низших команд. Одной из таких стала команда Ставропольагросоюз, игроки которой уже начали получать повестки.