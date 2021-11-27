Многолетний лидер сборной Украины по теннису объявил о завершении карьеры

Многолетний лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский заявил, что после матча Кубка Дэвиса, который пройдет 27 ноября против сборной Норвегии, завершит карьеру в национальной команде.

Стаховский накануне выступления в рамках Кубка Дэвиса обратился к своим болельщикам в инстаграме, где поблагодарил их за поддержку.

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Полный текст публикации Стаховского:

"Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, я имел честь защищать сине-желтый флаг. Провел 77 матчей.

Для меня это было, есть и всегда будет самой высокой наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я одерживал от побед – феерические! Поражения – били бессонными ночами и отчаянием. Очень рад, что в этот день рядом со мной моя возлюбленная, которая последние 10 лет поддерживала меня, ждала дома и воспитывала наших троих детей. Спасибо.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений. Но им я благодарен больше всего, за то, что дали шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали из меня человека, который осуществил и продолжает осуществлять свои мечты.

Очень благодарен всем-всем-болельщикам, которые меня, нашу жену поддерживали и поддерживают, ведь без вас это все не имело бы никакого смысла. Спасибо всем! С Украиной в сердце!"

Сергей Стаховский после выхода в полуфинал челленджера в По в рейтинге АТР совершил рывок на 17 позиций и стал 216-й ракеткой мира.